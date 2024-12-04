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Девять теннисисток вошли в топ-15 самых высокооплачиваемых спортсменок мира в 2024 году

Девять теннисисток вошли в рейтинг 15 самых высокооплачиваемых спортсменок мира в 2024 году. Список составил портал Sportico.

Первое место рейтинга заняла третья ракетка мира американка Кори Гауфф. По оценке портала, она заработала $ 30,4 млн ($ 9,4 млн призовых + $ 21 млн на спонсорских контрактах). Лидер мирового рейтинга WTA белоруска Арина Соболенко расположилась на пятой позиции, заработав $ 17,7 млн ($ 9,7 млн + $ 8 млн).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми позициями представительниц тенниса в списке самых высокооплачиваемых спортсменок мира:

1. Кори Гауфф (США) — $ 30,4 млн ($ 9,4 млн призовых + $ 21 млн на спонсорских контрактах).

3. Ига Швёнтек (Польша) — $ 21,4 млн ($ 8,4 млн + $ 13 млн).

4. Чжэн Циньвэнь (Китай) — $ 20,6 млн ($ 5,6 млн + $ 15 млн).

5. Арина Соболенко (Беларусь) — $ 17,7 млн ($ 9,7 млн + $ 8 млн).

6. Наоми Осака (Япония) — $ 15,9 млн ($ 870 тыс. + $ 15 млн).

7. Эмма Радукану (Великобритания) — $ 14,7 млн ($ 671 тыс. + 14 млн).

11. Жасмин Паолини (Италия) — $ 10 млн ($ 6,5 млн + $ 3,5 млн).

13. Джессика Пегула (США) — $ 8,2 млн ($ 4,2 млн + $ 4 млн).

14. Елена Рыбакина (Казахстан) — $ 7,9 млн ($ 3,9 млн + $ 4 млн).