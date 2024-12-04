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Янник Синнер сыграет на турнире в Дохе в феврале 2025 года

Янник Синнер сыграет на турнире в Дохе в феврале 2025 года
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Двукратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер сыграет на хардовом турнире категории ATP-500 в Дохе (Катар), который пройдёт с 17 по 22 февраля 2025 года. Участие лидера мирового рейтинга подтвердила пресс-служба соревнований в социальных сетях.

Действующим победителем соревнований является российский теннисист Карен Хачанов. В финале 2024 года он обыграл представителя Чехии Якуба Меншика со счётом 7:6 (14:12), 6:4.

Отметим, что ранее турнир в Дохе проводился в рамках категории ATP-250. В 2025 году уровень турнира впервые поднимется до «пятисотника».

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