Янник Синнер сыграет на турнире в Дохе в феврале 2025 года

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер сыграет на хардовом турнире категории ATP-500 в Дохе (Катар), который пройдёт с 17 по 22 февраля 2025 года. Участие лидера мирового рейтинга подтвердила пресс-служба соревнований в социальных сетях.

Действующим победителем соревнований является российский теннисист Карен Хачанов. В финале 2024 года он обыграл представителя Чехии Якуба Меншика со счётом 7:6 (14:12), 6:4.

Отметим, что ранее турнир в Дохе проводился в рамках категории ATP-250. В 2025 году уровень турнира впервые поднимется до «пятисотника».