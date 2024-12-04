Эрика Андреева, Аманда Анисимова и Эмма Радукану начнут сезон-2025 на турнире в Окленде

Российская теннисистка Эрика Андреева начнёт свой сезон-2025 на хардовом турнире категории WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия). Об этом сообщила пресс-служба соревнований в социальных сетях.

Помимо неё, на турнир также заявлены американки Мэдисон Киз и Аманда Анисимова, победительница US Open — 2021 британка Эмма Радукану и четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира японка Наоми Осака.

Действующей чемпионкой турнира в Окленде является третья ракетка мира американка Кори Гауфф. В финале 2024 года она обыграла представительницу Украины Элину Свитолину со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 6:3.