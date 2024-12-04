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Энди Роддик: у Маррея самый высокий теннисный IQ, который я когда-либо видел

Энди Роддик: у Маррея самый высокий теннисный IQ, который я когда-либо видел
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Чемпион US Open — 2003, экс первая ракетка мира американец Энди Роддик заявил, что у трёхкратного победителя турниров «Большого шлема» британца Энди Маррея величайший теннисный IQ.

«Я думаю, что у Маррея самый высокий теннисный IQ, который я когда-либо видел. Он соревновался с супергероями, когда не имел самого сильного удара и не был быстрее них. Он мастер нюансов, он мастер разведывательных отчётов, знает все наизусть. Он парень, который ориентирован на детали. Вы не попадёте в окружение Новака, если будете сочинять для него ленивые причуды. Нужно вкладывать в это смысл», — приводит слова Роддика Tennis365.

Напомним, Новак Джокович сообщил, что Энди Маррей будет тренировать его в межсезонье и как минимум до Открытого чемпионата Австралии — 2025.

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