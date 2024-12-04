Диана Шнайдер рассказала, за каким видом спорта следит, кроме тенниса

13-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала о любви к фигурному катанию.

«Я смотрела на прошлой зимней Олимпиаде фигурное катание. Мне нравится этот вид спорта. Часто попадаются в рекомендациях разные видео с фигурного катания. Каждый раз смотрю с замиранием сердца, когда они заходят на эти прыжки. Это, наверное, единственный вид спорта, который смотрю. И недавно я ещё посетила тренировку футбольного клуба «Акрон», поэтому, возможно, начну увлекаться футболом», — сказала Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Мурадян.

Полное интервью с Дианой Шнайдер выйдет на «Чемпионате» 5 декабря в 8:00 по московскому времени.