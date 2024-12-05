«Смотрю, как составляют календарь другие игроки». Шнайдер — о планах на следующий сезон

13-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала о планах пересмотреть свой календарь на новый теннисный сезон.

«Тенниса было много в этом году, много турниров. Может быть, буду как-то пересматривать календарь в следующем сезоне, потому что пока только набираюсь опыта, смотрю, как составляют свой календарь другие топ-игроки. Буду смотреть, учиться и делать какие-то пометки», — рассказала Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Мурадян.

В 2024 году Диана Шнайдер выиграла четыре турнира на уровне WTA-тура: на харде в Хуахине (Таиланд) и Гонконге, на траве в Бад-Хомбурге (Германия) и на грунте в Будапеште (Венгрия).

Полную версию интервью с Дианой Шнайдер читайте на «Чемпионате».