«Мне было жаль Алькараса». Диана Шнайдер — о мужском финале Олимпийских игр в Париже

13-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала, что сочувствовала Карлосу Алькарасу после его проигрыша Новаку Джоковичу на Олимпиаде-2024.

«На самом деле, конечно, я была очень рада, что Джокович выиграл Олимпиаду, но в то же время мне было действительно жаль Карлоса Алькараса. Я видела, как он близко к сердцу принял это поражение. Понимаю, что у него этих Олимпиад ещё будет много, будут шансы выиграть. Однако потом, когда мы уже тоже проиграли с Миррой в финале, я прочувствовала это состояние на себе. Я тоже понимаю, что у меня будет ещё это время, смогу ещё съездить на Олимпиаду, но всё равно это было очень обидно. Я задумалась над этим, и мне стало его очень жаль, потому что я видела, что он действительно сильно расстроился, что у него были такие эмоции. В то же время я искренне радовалась за Джоковича, потому что понимала, что это была его последняя Олимпиада, его последний шанс, и он там выложился на 100% и отдал бы ещё 100. Он готов был бы залезть под грунт, но вырвать эту Олимпиаду.

Плюс у него же была травма. Поразило, как Новак парил на корте, когда был такой долгий матч. Мы с Миррой сидели, смотрели, считали, сколько они уже по времени играют, и были в шоке от их уровня. Не к чему было придраться от начала и до конца», — сказала Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Мурадян.

Полное интервью с Дианой Шнайдер выйдет на «Чемпионате» 5 декабря в 8:00 по московскому времени.