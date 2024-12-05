Шнайдер рассказала, на каких турнирах начнёт следующий сезон

13-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер объявила о планах заявиться на турниры в Брисбене и Аделаиде.

«Буду начинать с Австралии. Сначала играю Брисбен и Аделаиду, оба, и потом Australian Open. А дальше уже буду смотреть, когда закончится австралийская серия», — сказала Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Мурадян.

Напомним, 3 ноября российская теннисистка стала чемпионкой турнира в Гонконге. Для россиянки этот титул стал четвёртым в карьере. Первые три она выиграла на хардовом турнире WTA-250 в Хуахине (Таиланд), на травяном турнире WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия) и на грунтовом турнире WTA-250 в Будапеште (Венгрия).

Полное интервью с Дианой Шнайдер выйдет на «Чемпионате» 5 декабря в 08:00 по московскому времени.