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«Конечно, волей-неволей ты об этом задумываешься». Шнайдер — о защите очков в 2025 году

«Конечно, волей-неволей ты об этом задумываешься». Шнайдер — о защите очков в 2025 году
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13-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала, как настраивается на новый сезон, в котором предстоит защищать много рейтинговых очков.

«Мне кажется, все об этом говорят: «Да-да, нужно защищать». И в то же время есть близкие мои люди, которые говорят, что не нужно на этом циклиться, что календарный год очень большой, турниров очень много. Возможностей всегда предостаточно, чтобы защитить очки и заработать больше других очков. Конечно, волей-неволей ты об этом задумываешься, мозг невозможно обмануть, он понимает, умеет считать, знает, что меня ожидает в следующем году. Понятно, я буду стараться от этого абстрагироваться и больше концентрироваться именно на своих выступлениях, матчах, некоторых отдельных турнирах и стараться не торопить события», — сказала Шнайдер в интервью корреспонденту «Чемпионата» Екатерине Мурадян.

Полную версию беседы с Дианой Шнайдер читайте на «Чемпионате».

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