Шнайдер рассказала о поддержке российских болельщиков на выставочном турнире в Петербурге

13-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала о поддержке болельщиков на третьем международном командном турнире «Трофеи Северной Пальмиры», который прошёл с 29 ноября по 1 декабря в Санкт-Петербурге.

«Да, и в прошлом году здесь так было. Мне это, конечно, очень льстит. Мне безумно приятно видеть поддержку нашей публики, наших детей, которые меня поддерживают, приезжают, говорят, что рады меня видеть. Мне на самом деле всегда немножко неловко, но это придаёт энергии и заряда, я чувствую себя более окрылённой. Конечно, я всегда очень рада, что у меня так много болельщиков, поддержки, и я стараюсь тоже своей энергией поделиться взамен, показать, что мне это приятно и важно», — рассказала Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Мурадян.

Полную версию интервью с Дианой Шнайдер читайте на «Чемпионате».