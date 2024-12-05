Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Шнайдер рассказала о поддержке российских болельщиков на выставочном турнире в Петербурге

Шнайдер рассказала о поддержке российских болельщиков на выставочном турнире в Петербурге
Аудио-версия:
Комментарии

13-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала о поддержке болельщиков на третьем международном командном турнире «Трофеи Северной Пальмиры», который прошёл с 29 ноября по 1 декабря в Санкт-Петербурге.

«Да, и в прошлом году здесь так было. Мне это, конечно, очень льстит. Мне безумно приятно видеть поддержку нашей публики, наших детей, которые меня поддерживают, приезжают, говорят, что рады меня видеть. Мне на самом деле всегда немножко неловко, но это придаёт энергии и заряда, я чувствую себя более окрылённой. Конечно, я всегда очень рада, что у меня так много болельщиков, поддержки, и я стараюсь тоже своей энергией поделиться взамен, показать, что мне это приятно и важно», — рассказала Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Мурадян.

Полную версию интервью с Дианой Шнайдер читайте на «Чемпионате».

Материалы по теме
Топ-теннисисток затравили хейтеры за слова о Китае. А WTA вообще запретила им говорить
Топ-теннисисток затравили хейтеры за слова о Китае. А WTA вообще запретила им говорить
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android