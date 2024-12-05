Диана Шнайдер рассказала о своём младшем брате, занимающемся теннисом

13-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер поделилась, как семья поддерживает её младшего брата, который также занимается теннисом.

— Диана, ваш брат тоже занимается теннисом. Он путешествует с вами в туре?

— Нет, ему 13 лет, брат пока ещё маленький. Он ходит в школу, тренируется. Когда я была маленькая, играла очень много турниров. Сейчас родители уже на моём опыте знают, как лучше тренировочный и другие процессы выстроить. У мальчиков, я бы сказала, более длинный путь. Им нужно немножко больше времени, чтобы окрепнуть физически, поэтому родители не торопят события. Он тренируется, и пусть всё идёт своим чередом.

— Повышенное внимание к сестре не мешает ему?

— Думаю, тут смотря с какой стороны посмотреть. Естественно, иногда это здорово, потому что я могу ему чем-то помочь, подсказать или что-то организовать. Но, с другой стороны, безусловно, на нём будет какое-то давление, что у него «такая сестра», что нужно ей соответствовать, но мы стараемся не заострять на этом внимания. Даже если что-то не получится – ничего страшного. Если получится – будет красавчик, и конечно, мы в него верим, — сказала Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Мурадян.

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