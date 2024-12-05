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Диана Шнайдер рассказала, какой никнейм для их дуэта с Миррой ей нравится больше всего

Диана Шнайдер рассказала, какой никнейм для их дуэта с Миррой ей нравится больше всего
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13-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала, как относится к никнейму «МиДи», придуманному для её дуэта с Миррой Андреевой.

— Летом мы в «Чемпионате» выбирали имя вашему дуэту с Миррой. Было много вариантов: «МиДи», «МирриДиан» и так далее. Может быть, у вас с Миррой есть какой-то свой никнейм, который вам ближе?
— «МиДи» – нормально. Мы обсуждали это с Миррой, видели футболки, которые вы сделали на финал Олимпиады. Ей тоже очень понравилось. На самом деле все названия для нашей пары классные. Просто «МиДи» самое краткое, легче произносить всем», — сказала Шнайдер в интервью корреспонденту «Чемпионата» Екатерине Мурадян.

Полную версию беседы с Дианой Шнайдер читайте на «Чемпионате».

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