Шнайдер рассказала о договорённости сыграть с Миррой на ТБШ и «тысячниках» в 2025 году

13-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер раскрыла, как принималось решение сыграть в паре с Миррой Андреевой на турнирах «Большого шлема» и «тысячниках» в следующем сезоне.

«Мне кажется, мы очень хорошо сыгрались, хотя никогда не играли вместе до Олимпиады. Потом тренировались вместе в Китае. Кончита [Кончита Мартинес – тренер Мирры Андреевой] спросила, как мы планируем следующий год, будем ли играть в паре в Австралии, например. И мы с Миррой договорились, что хотим. А потом я уже Мирре написала: «А ты хочешь только на Австралию договориться или на весь год? Шлемы и «тысячники» вместе». И она ответила: «Да, давай весь год». Так и сошлись», — рассказала Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Мурадян.

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