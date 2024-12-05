Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Шнайдер рассказала о договорённости сыграть с Миррой на ТБШ и «тысячниках» в 2025 году

Шнайдер рассказала о договорённости сыграть с Миррой на ТБШ и «тысячниках» в 2025 году
Аудио-версия:
Комментарии

13-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер раскрыла, как принималось решение сыграть в паре с Миррой Андреевой на турнирах «Большого шлема» и «тысячниках» в следующем сезоне.

«Мне кажется, мы очень хорошо сыгрались, хотя никогда не играли вместе до Олимпиады. Потом тренировались вместе в Китае. Кончита [Кончита Мартинес – тренер Мирры Андреевой] спросила, как мы планируем следующий год, будем ли играть в паре в Австралии, например. И мы с Миррой договорились, что хотим. А потом я уже Мирре написала: «А ты хочешь только на Австралию договориться или на весь год? Шлемы и «тысячники» вместе». И она ответила: «Да, давай весь год». Так и сошлись», — рассказала Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Мурадян.

Полную версию интервью с Дианой Шнайдер читайте на «Чемпионате».

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android