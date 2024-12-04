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«Понимайте, как хотите». Чемпионка ТБШ отреагировала на слова Синнера о Калинской

«Понимайте, как хотите». Чемпионка ТБШ отреагировала на слова Синнера о Калинской
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде Светлана Кузнецова отреагировала на реплику первой ракетки мира итальянца Янника Синнера об отношениях с россиянкой Анной Калинской.

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«В интервью Янник довольно сдержанно высказался об отношениях с Анной Калинской. Понимайте, как хотите», — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Янник Синнер и Анна Калинская подтвердили свои отношения в мае 2024 года. На финале Открытого чемпионата США — 2024 Калинская поддерживала Синнера с трибун. Когда итальянец стал чемпионом турнира, обыграв Тейлора Фрица со счётом 6:3, 6:4, 7:5, россиянка поздравила своего парня поцелуем.

Однако вскоре Corriere dello Sport заявило, что пара испытывает кризис в отношениях. Калинская отписалась от Синнера в социальных сетях и поставила лайк под комментарием пользователя, который заявил, что Анна не получает должного внимания от итальянца.

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