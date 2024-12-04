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Фото: Виктория Азаренко показала свои запросы в браузере

Фото: Виктория Азаренко показала свои запросы в браузере
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Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко поделилась своими запросами в интернете. Спортсменка ищет «удобное кресло для футбольной мамы».

Фото: страница азаренко в социальных сетях

«Мой последний поиск в Google. Есть какие-нибудь предложения?» — написала Азаренко на своей странице в социальных сетях.

Отметим, что белорусская теннисистка получила повреждение на турнире категории WTA-500 в мексиканской Гвадалахаре. В матче второго круга с россиянкой Камиллой Рахимовой Азаренко почувствовала боль в плече и была вынуждена сняться во втором сете. Спортсменка не выходила на корт с начала сентября 2024 года.

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