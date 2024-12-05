Исполком МОК предложил переизбрать Шамиля Тарпищева в члены организации

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) предложил переизбрать в члены организации президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева, сообщает пресс-служба организации. Выборы состоятся в середине марта во время 144‑й сессии МОК в Греции.

76-летний Шамиль Тарпищев занимает пост главы ФТР с 1999 года. С 1991 по 1992 год Тарпищев являлся председателем Федерации тенниса СССР. Ранее он сообщил, что будет переизбираться на очередной срок.

Напомним, 6 мая 2022 года членство Федерации тенниса России и Белорусской теннисной федерации в Международной федерации тенниса было приостановлено. Перед этим ITF уже отстранила Россию и Беларусь от командных турниров.