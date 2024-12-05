Серена Уильямс ответила на обвинения в отбеливании кожи

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс отреагировала на комментарии в соцсетях, в которых пользователи обвиняют её в отбеливании кожи.

«Говорю для хейтеров, я не отбеливаю кожу. Есть такое явление, как солнечный свет, и при таком свете получаются разные цвета. Да, я поднимаю эту тему, потому что это смешно. Все говорят: «О, она отбелила свою кожу». Я смуглая, чернокожая женщина, и мне нравится, какая я есть, и мне нравится, как я выгляжу. Давайте я проясню то, что на самом деле я не отбеливаю кожу», — приводит слова Уильямс Fox News.