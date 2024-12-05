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Джокович: хочу продолжить писать историю тенниса

Джокович: хочу продолжить писать историю тенниса
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович поделился настроем на предстоящий сезон.

«Я хочу продолжить писать историю этого вида спорта, несмотря на то что всё ещё продолжаю учиться и изучать каждую деталь. Теннис дал мне так много, и мне повезло, что я могу продолжать играть на самом высоком уровне. Пока могу оставаться на вершине, я буду продолжать играть. Синнер и Алькарас должны знать: если они хотят окончательно захватить власть, им придётся снова и снова противостоять последнему члену „Большой тройки», — приводит слова Джоковича Рunto de Break.

В данный момент Джокович находится в отпуске. Сезон-2025 он начнёт на турнире категории ATP-250 в Брисбене (Австралия), который пройдёт с 30 декабря по 5 января.

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Новости. Теннис
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