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Стефанос Циципас: последние месяцы были тихой бурей эволюции

Стефанос Циципас: последние месяцы были тихой бурей эволюции
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11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас показал, как проводит межсезонье, опубликовав серию фотографий на личной странице в соцсетях, и поделился, что переживает период эволюции.

Фото: Из личного архива Циципаса

«Последние месяцы были тихой бурей эволюции. Через недостатки, риски и бесконечные возможности жизнь раскрывает свою красоту – не в совершенстве, а в своей смелой непредсказуемости. Что будет? Только время покажет», — написал Циципас.

Фото: Из личного архива Циципаса

На одном из снимков Стефанос позирует со своей девушкой, испанской теннисисткой Паулой Бадосой.

Фото: Из личного архива Циципаса

В 2024 году Стефанос Циципас выиграл один титул — на «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако).

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