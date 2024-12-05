Новак Джокович назвал главных претендентов на титулы «Большого шлема» в 2025 году

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович озвучил главных претендентов на титулы мэйджоров в 2025 году.

«Чувствую, что всё ещё могу играть на высоком уровне. Да, Синнер и Алькарас зарекомендовали себя как два лучших игрока в мире. Такова реальность. Не стоит забывать и о Звереве. Все они будут главными претендентами на победу в предстоящих турнирах „Большого шлема“, а также во многих других турнирах», — приводит слова Джоковича Рunto de Break.

В данный момент Джокович находится в отпуске. Сезон-2025 он начнёт на турнире категории ATP-250 в Брисбене (Австралия), который пройдёт с 30 декабря по 5 января.