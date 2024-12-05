Джессика Пегула — о деле Швёнтек: это разочаровывает и раздражает

Седьмая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула высказалась о допинг-скандале с участием Иги Швёнтек.

«Думаю, нужно доверять тем, кто расследовал это дело. Они выполняют свою работу и приходят к правильному выводу.

Это просто разочаровывает людей со стороны или даже некоторых игроков. Кажется, что приговоры выносят то так, то иначе, без какой-либо логики. Мне объяснили, почему это происходит. Но в то же время ты думаешь: «Да, но почему такая сильная разница?» Это раздражает.

Как мне объяснили, всё выглядит довольно просто и однозначно. Если бы я оказалась на её месте, то не отказалась бы от месячного отстранения.

Думаю, что пропуск азиатской серии помешал ей закончить год на первом месте. Для неё это было очень важно и в том числе с точки зрения денег и спонсоров. Не думаю, что она хотела пропускать эти турниры», — сказала Пегула на пресс-конференции.