Украинскую теннисистку после матча с россиянкой заставили сменить форму из-за надписи

Украинская теннисистка 297-я ракетка мира Александра Олейникова сообщила, что после победы над россиянкой Алевтиной Ибрагимовой (6:4, 6:0) в первом круге челленджера в Бразилии её заставили поменять форму из-за надписи с названием сайта, на котором собирают донаты на покупку военных беспилотников для Вооружённых сил Украины.

«Все вы знаете, что я уже долго занимаюсь этим проектом в команде с другими игроками. Выступаю на турнирах ITF и WTA в форме с логотипом сайта нашего проекта, благодаря чему мы неоднократно собирали средства на помощь украинским защитникам.

Но после моей вчерашней победы на WTA-125 над спортсменкой-агрессоркой, представленной в «нейтральном» статусе, руководство WTA в лице супервайзера заставило меня сменить форму на следующие матчи.

Мы не согласны с позицией WTA. В то же время, поскольку правила WTA написаны таким образом и настолько не конкретизированы, что обжаловать их де-факто невозможно, мы готовы принять вызов и подстроить презентацию нашего проекта под стандарты WTA. Ждите очень скорое обновление», — написала 23-летняя украинка на своей странице в социальных сетях.

Во втором круге турнира в Бразилии Олейникова проиграла 158-й ракетке мира Майе Хвалинской из Польши (6:7 (1:7), 1:6).