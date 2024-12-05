Карлос Алькарас и Эмма Наварро стали победителями выставочного турнира в Нью-Йорке

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас и американка Эмма Наварро, занимающая восьмую строчку в рейтинге WTA, стали победителями выставочного турнира The Garden Cup в Нью-Йорке. Соревнования состояли из одного матча в мужском и женском разрядах.

Выставочный турнир The Garden Cup — 2024

Мужчины: Карлос Алькарас (Испания) – Бен Шелтон (США) — 4:6, 6:2, 1:0 (7:4).

Женщины: Эмма Наварро (США) — Джессика Пегула (США) — 7:6, 7:5.

До начала турнира участники Garden Cup — 2024 посетили игру чемпионата НБА между командами «Нью-Йорк Никс» и «Орландо Мэджик» (121:106), на которой получили памятные именные майки.