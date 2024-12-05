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«Я не могу назвать это допингом». Энди Роддик — о положительной пробе Иги Швёнтек

«Я не могу назвать это допингом». Энди Роддик — о положительной пробе Иги Швёнтек
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Чемпион US Open — 2003 мериканец Энди Роддик высказался в защиту второй ракетки мира Иги Швёнтек в деле о положительной допинг-пробе, обнаруженной у польской теннисистки.

«Я не могу назвать это допингом. Это просто приём мелатонина после смены часовых поясов. Она сдала отрицательный тест в Париже на Олимпийских играх, в Нью-Йорке на US Open. Так что это просто отстой, потому что в заголовках газет самые глупые люди в нашем спорте будут говорить: «Ах, допинг! » Я тоже принимал мелатонин. Кто может сказать, что наши пробы не были заражены, и будем ли мы продолжать полагаться на тесты, которые выявляют дозы в одну миллиардную грамма загрязнённого мелатонина, который не оказал положительного влияния на работоспособность?» — сказал Роддик в своём подкасте.

Напомним, в пробе польской теннисистки второй ракетки мира Иги Швёнтек обнаружили следы триметазидина (TMZ). Однако следствие ITIA установило, что источником вещества стало заражённое лекарство — мелатонин, который спортсменка принимала из-за проблем со сном. Теннисистка была дисквалифицирована на один месяц, в течение которого она пропустила три турнира.

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