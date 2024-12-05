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Николай Давыденко: Синнер шикарно играет, он молодец. И дело не в допинге

Николай Давыденко: Синнер шикарно играет, он молодец. И дело не в допинге
Николай Давыденко
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Бывшая третья ракетка мира россиянин Николай Давыденко рассказал об отношении к первой ракетке мира Яннику Синнеру в свете недавнего допинг-скандала с участием итальянца.

— Вы разочаровались в Синнере после информации о проблемах с допингом?
— Синнер шикарно играет, он молодец, мне нравится его тактика на корте. И дело не в допинге. Я видел его в 2019 году — разница очень приличная. Янник стал играть по‑другому, тактика серьёзно поменялась, поэтому многие не успевают с ним играть.

Половина теннисистов сейчас болтает, что он побеждает на допинге. А мне теперь кричать, что Мариано Пуэрта обыграл меня в 2005 году на «Ролан Гаррос» на допинге? Я физически сдох, а он нет, но я не знаю, помог ли ему в этом допинг. Я не буду кричать в прессе, что он плохой, а, скорее, признаю свою вину и тренерскую ошибку, — приводит слова Давыденко «Матч ТВ».

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