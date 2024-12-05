Ник Кирьос: возвращаюсь в тур благословлённым. Без провалов теста на наркотики

Австралийский теннисист бывшая 13-я ракетка мира Ник Кирьос рассказал, что возобновил тренировки после повреждения запястья. Он также пошутил над проблемами с алкоголем и наркотиками, которые имел ранее.

«Здорово, что мне удаётся тренироваться несколько дней подряд. Восстанавливаю запястье и снова возвращаюсь благословлённым… Без провалов теста на наркотики. Горжусь тем, что делаю», — написал Кирьос в социальных сетях.

В 2023 году австралийский теннисист Кирьос принимал участие только в коммерческих турнирах, которые предшествуют старту сезона в теннисе, а также провёл всего один матч на уровне ATP. В прошедшем сезоне он ни разу не выходил на корт. В октябре Ник заявил, что намерен сыграть на Открытом чемпионате Австралии – 2025.