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Ник Кирьос: возвращаюсь в тур благословлённым. Без провалов теста на наркотики

Ник Кирьос: возвращаюсь в тур благословлённым. Без провалов теста на наркотики
Ник Кирьос
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Австралийский теннисист бывшая 13-я ракетка мира Ник Кирьос рассказал, что возобновил тренировки после повреждения запястья. Он также пошутил над проблемами с алкоголем и наркотиками, которые имел ранее.

«Здорово, что мне удаётся тренироваться несколько дней подряд. Восстанавливаю запястье и снова возвращаюсь благословлённым… Без провалов теста на наркотики. Горжусь тем, что делаю», — написал Кирьос в социальных сетях.

В 2023 году австралийский теннисист Кирьос принимал участие только в коммерческих турнирах, которые предшествуют старту сезона в теннисе, а также провёл всего один матч на уровне ATP. В прошедшем сезоне он ни разу не выходил на корт. В октябре Ник заявил, что намерен сыграть на Открытом чемпионате Австралии – 2025.

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