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Давыденко: возможно, за Швёнтек вопрос с допингом решил президент Польши. Всё может быть

Давыденко: возможно, за Швёнтек вопрос с допингом решил президент Польши. Всё может быть
Николай Давыденко
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Бывшая третья ракетка мира россиянин Николай Давыденко заявил, что вопрос с отстранением польской теннисистки Иги Швёнтек мог быть решён на уровне руководства Польши или же спонсоров. Он также отметил, что допинг вряд ли может улучшить результаты игроков.

— Ты пойдёшь в аптеку, возьмешь таблетку для бронхов, а там сальбутамол, который считается допингом. Тебе всегда нужно находиться в контакте со спортивным врачом — это такой бред. Ты не станешь лучше играть из-за таблетки. Теннис — это теннис, первым в мире ты не станешь благодаря допингу. Раньше с регулированием допинга было легче, а сейчас стало хуже.

— Надо менять правила?
— Начался какой-то бред. Когда я играл, было проще. Нас тоже прессовали, но мы воспринимали это нормально. Я особо не переживал, везде пил и ел, даже не задумываясь о том, что могу употребить допинг. Не знаю, зачем так ужесточили контроль, — результата нет. АТР надо разбираться в этом. Потому что в целом это очень крутая организация, которая лояльна к игрокам.

— Халеп говорила, что дело в политике. Ей дают год дисквалификации, потому что она из Румынии, а Швёнтек — один месяц, потому что она из Польши.
— Как по мне, Польша и Румыния — две одинаковые страны. Спроси у любого в России — Польшу не воспринимает никто. Это бред. Не знаю, в чём тут дело: может, спонсоры, а может, деньги. Возможно ли, что за Швёнтек вопрос решил президент Польши? Всё может быть, коррупция есть везде, — приводит слова Давыденко «Матч ТВ».

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