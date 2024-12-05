Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Он пытается обмануть природу». Давыденко — о продолжении карьеры Джоковичем

«Он пытается обмануть природу». Давыденко — о продолжении карьеры Джоковичем
Новак Джокович
Комментарии

Бывший теннисист Николай Давыденко высказался о продолжении карьеры Новаком Джоковичем. Он считает, что сербский теннисист может завершить карьеру в том же возрасте, что и Роджер Федерер.

— Как долго сможет играть Джокович?
— Он пытается обмануть природу. Посмотрим, получится ли у него. Может быть, он хочет переплюнуть рекорд Федерера и Надаля по длительности карьеры. Роджер закончил в 41 год, возможно, Новак хочет дотянуть до этого возраста. Может, он будет играть меньше турниров, — приводит слова Давыденко «Матч ТВ».

Ранее Давыденко отметил игровые качества первой ракетки мира Янника Синнера. Россиянин считает, что допинг в этом случае ни при чём.

Материалы по теме
Давыденко: возможно, за Швёнтек вопрос с допингом решил президент Польши. Всё может быть
Николай Давыденко: Синнер шикарно играет, он молодец. И дело не в допинге
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android