«Он пытается обмануть природу». Давыденко — о продолжении карьеры Джоковичем

Бывший теннисист Николай Давыденко высказался о продолжении карьеры Новаком Джоковичем. Он считает, что сербский теннисист может завершить карьеру в том же возрасте, что и Роджер Федерер.

— Как долго сможет играть Джокович?

— Он пытается обмануть природу. Посмотрим, получится ли у него. Может быть, он хочет переплюнуть рекорд Федерера и Надаля по длительности карьеры. Роджер закончил в 41 год, возможно, Новак хочет дотянуть до этого возраста. Может, он будет играть меньше турниров, — приводит слова Давыденко «Матч ТВ».

Ранее Давыденко отметил игровые качества первой ракетки мира Янника Синнера. Россиянин считает, что допинг в этом случае ни при чём.