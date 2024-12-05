«ВАДА — плохо организованная и откровенно глупая организация». Роддик — о допинге Синнера

Чемпион US Open — 2003 американец Энди Роддик высказался о допинговых делах первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера и Иги Швёнтек из Польши, занимающей вторую строчку в рейтинге WTA.

«Извините, что повторяюcь, но я не думаю, что Янник знал о допинге. Это глупо, иначе он был бы лучшим игроком на Земле и худшим допингистом в истории. Возможно, он получит хотя бы месяц отстранения, так как это было в ситуации со Швёнтек. Может быть, три месяца, что позволило бы ему не пропустить ни одного «Шлема», но наказание от шести месяцев и выше было бы жестоким. Я думаю, что отношение ВАДА совершенно непрофессионально. Вы не можете держать человека в подвешенном состоянии столько месяцев. ВАДА кажется плохо организованной и откровенно глупой организацией.

Многие не понимают, почему Швёнтек согласилась на месяц дисквалификации, но посмотрите, что случилось с Синнером, который теперь должен дождаться результатов апелляции ВАДА, которые не будут известны до 11 февраля, что означает, что ему придётся готовиться к Australian Open, всё ещё переживая о допинг-деле», — сказал Роддик в своём подкасте.

Напомним, в марте 2024 года Синнер дважды сдал положительный тест на допинг. Международное агентство по честности тенниса (ITIA) признало его невиновным, однако ВАДА подало апелляцию, где потребовало дисквалифицировать спортсмена на срок от одного до двух лет.

В ноябре в пробе польской теннисистки второй ракетки мира Иги Швёнтек обнаружили следы триметазидина (TMZ). Однако следствие ITIA установило, что источником вещества стало заражённое лекарство — мелатонин, который спортсменка принимала из-за проблем со сном. Теннисистка была дисквалифицирована на один месяц, в течение которого она пропустила три турнира.