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Синнер — лидер по среднечасовому доходу на корте в 2024 году, Медведев — на 6-м месте

Синнер — лидер по среднечасовому доходу на корте в 2024 году, Медведев — на 6-м месте
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер лидирует по показателю среднечасового дохода в 2024 году на корте. В среднем за один час он зарабатывает $ 105 тыс. Россиянин Даниил Медведев находится на шестом месте в рейтинге.

Топ-10 теннисистов в 2024 году по заработку в среднем за один час на корте:

  1. Янник Синнер (Италия) — $ 105,1 тыс.
  2. Карлос Алькарас (Испания) — $ 74,0 тыс.
  3. Тейлор Фриц (США) — $ 47,6 тыс.
  4. Александр Зверев (Германия) — $ 44,3 тыс.
  5. Новак Джокович (Сербия) — $ 43,8 тыс.
  6. Даниил Медведев (Россия) — $ 40,6 тыс.
  7. Каспер Рууд (Норвегия) — $ 34,1 тыс.
  8. Андрей Рублёв (Россия) — $ 30,7 тыс.
  9. Алекс де Минор (Австралия) — $ 30,1 тыс.
  10. Стефанос Циципас (Греция) — $ 27,0 тыс.

Подсчёт производился путём деления призовых, полученных за сезон, на количество проведённого времени на корте.

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