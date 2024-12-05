Синнер — лидер по среднечасовому доходу на корте в 2024 году, Медведев — на 6-м месте

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер лидирует по показателю среднечасового дохода в 2024 году на корте. В среднем за один час он зарабатывает $ 105 тыс. Россиянин Даниил Медведев находится на шестом месте в рейтинге.

Топ-10 теннисистов в 2024 году по заработку в среднем за один час на корте:

Янник Синнер (Италия) — $ 105,1 тыс. Карлос Алькарас (Испания) — $ 74,0 тыс. Тейлор Фриц (США) — $ 47,6 тыс. Александр Зверев (Германия) — $ 44,3 тыс. Новак Джокович (Сербия) — $ 43,8 тыс. Даниил Медведев (Россия) — $ 40,6 тыс. Каспер Рууд (Норвегия) — $ 34,1 тыс. Андрей Рублёв (Россия) — $ 30,7 тыс. Алекс де Минор (Австралия) — $ 30,1 тыс. Стефанос Циципас (Греция) — $ 27,0 тыс.

Подсчёт производился путём деления призовых, полученных за сезон, на количество проведённого времени на корте.