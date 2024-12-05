Джессика Пегула порвала вкладыш с изображением Карлоса Алькараса

Седьмая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула выложила пост в своём аккаунте в соцсетях, в котором разместила фотографию порванного вкладыша с изображением Карлоса Алькараса. Вкладыш был завёрнут в печенье, которое Пегула собиралась съесть.

Фото: Из личного архива Пегулы

«Извини, Карлитос», — подписала пост Пегула.

Напомним, испанский теннисист Карлос Алькарас, американцы Джессика Пегула, Эмма Наварро и Бен Шелтон приняли участие в выставочном турнире The Garden Cup в Нью-Йорке. Победителями соревнований стали Алькарас и Наварро. Также они посетили игру чемпионата НБА между командами «Нью-Йорк Никс» и «Орландо Мэджик» (121:106), на которой получили памятные именные майки.