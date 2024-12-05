«Ник должен прекратить это». Марк Петчи — о нападках Кирьоса на Синнера из-за допинга

Бывший теннисист британец Марк Петчи призвал Ника Кирьоса прекратить травлю в СМИ лидера мирового рейтинга Янника Синнера в связи с его допинг-делом.

«Кирьос должен прекратить это. Синнер был признан невиновным, не так ли? И апелляция Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) вот-вот будет обнародована. Давайте подождём этого. Мы должны позволить процессу идти своим чередом. Это громкое дело. На карту поставлена чья-то карьера», — приводит слова Кирьоса Tennis 365 со ссылкой на Betway.

Напомним, в марте 2024 года Синнер дважды сдал положительный тест на допинг. Международное агентство по честности тенниса (ITIA) признало его невиновным, однако ВАДА подало апелляцию, где потребовало дисквалифицировать спортсмена на срок от одного до двух лет.