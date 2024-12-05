Муж легендарной теннисистки Серены Уильямс отреагировал на успехи «Милуоки» в Кубке НБА

Американский предприниматель Алексис Оганян, являющийся супругом 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» теннисистки Серены Уильямс, отреагировал на выход клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Милуоки Бакс» в 1/4 финала внутрисезонного турнира — Кубка североамериканской лиги.

После того как стало известно, что «Милуоки» в плей-офф Кубка НБА сыграет с командой «Орландо Мэджик», Оганян в социальных сетях отреагировал кратким сообщением с эмодзи, изображающим палец вверх.

Оганян является поклонником команды из Милуоки и персональным болельщиком греческого форварда Янниса Адетокунбо. В ноябре Алексис отреагировал на подаренные после игры Яннисом кроссовки.