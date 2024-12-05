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Марин Чилич опубликовал трогательный пост в честь Хуан-Мартина дель Потро

Марин Чилич опубликовал трогательный пост в честь Хуан-Мартина дель Потро
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Хорватский теннисист Марин Чилич обратился к сопернику из Аргентины Хуан-Мартину дель Потро после завершения карьеры последним.

«Дорогой Хуан-Мартин, так много прощаний было в этом году, и, хотя они горько-сладкие для нас, любителей тенниса, они также являются торжеством всего того, чего вы достигли. Искренне рад, что с тобой достойно попрощались дома вместе с Новаком Джоковичем, который показал себя с лучшей стороны. Он показал своё величие, отпраздновав этот момент вместе с тобой. Это говорит об уважении, которое ты заслужил от коллег и фанатов.

Поздравляю тебя с тем, что ты вдохновляешь многих своим путём. Пусть мы и не можем не задаваться вопросом о том, что было бы, будь у тебя побольше здоровья и удачи, твоя репутация была сохранена», — написал Чилич в социальных сетях.

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