Синнер отказался от вечера в честь победы в Кубке Дэвиса ради дня рождения Калинской — Cds

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер приезжал в Майами (США) на день рождения 14-й ракетки мира россиянки Анны Калинской. Об этом сообщает Corriere della Sera.

По информации источника, Синнер вылетел в Майами, где в понедельник, 2 декабря, отметил 26-й день рождения своей подруги Калинской. Как сообщает издание, на приглашение на вечеринку сборной Италии по теннису (в честь победы в Кубке Дэвиса — 2024) в Сан-Ремо он ответил: «В сборной я нашёл много друзей, но в Сан-Ремо не поеду, у меня есть дела поважнее».

Ранее Corriere della Sera писала о кризисе в отношениях Синнера и Калинской. Россиянка отсутствовала на Итоговом турнире — 2024 в Турине (Италия), где её возлюбленный одержал очень важную победу. Калинская решила провести отпуск в Москве. Вместо неё в Турине была замечена бывшая девушка Янника модель Мария Браччини.

Напомним, Янник Синнер и Анна Калинская подтвердили свои отношения в мае 2024 года.