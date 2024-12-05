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Андрей Рублёв заявлен на турнире ATP-500 в Гамбурге

Андрей Рублёв заявлен на турнире ATP-500 в Гамбурге
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Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв заявлен для участия в грунтовом турнире категории ATP 500 Gamburg Open 2025.

Российский теннисист становился чемпионом соревнований в немецком Гамбурге в 2020 году.

Ранее стало известно, что первым турниром Рублёва в новом сезоне станет Hong Kong Tennis Open 2025, который состоится в Гонконге с 30 декабря 2024 года по 5 января 2025-го.

Турнир в немецком Гамбурге пройдёт с 17 по 24 мая 2025 года. Действующим победителем соревнований является французский теннисист Артюр Фис, в финале обыгравший Александра Зверева из Германии со счётом 6:3, 3:6, 7:6.

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