Джейкоб Фирнли — самый прогрессирующий теннисист в 2024 году среди попавших в топ-100 ATP

99-я ракетка мира 23-летний британский теннисист Джейкоб Фирнли стал самым прогрессирующим игроком сезона-2024 среди тех, кто на конец года находится в первой сотне рейтинга ATP. Он переместился вверх на 531 позицию по сравнению с началом года.

Топ-4 самых прогрессирующих теннисиста в 2024 году, попавших в топ-100 рейтинга ATP:

Джейкоб Фирнли (99-я ракетка мира, Великобритания) + 531 место в рейтинге ATP; Джованни Мпетчи Перрикар (31, Франция) + 177; Цзюнчэн Шан (50, Китай) + 134; Якуб Меншик (48, Чехия) + 108.

Фирнли в 2024 году выиграл свой первый турнир в карьере в одиночном разряде. Он стал победителем домашнего челленджера в Ноттингеме.