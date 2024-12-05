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Анна Калинская опубликовала фото с вечеринки в честь своего дня рождения

Анна Калинская опубликовала фото с вечеринки в честь своего дня рождения
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14-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская поблагодарила своих фанатов за поздравления с днём рождения. 2 декабря девушке исполнилось 26 лет.

Фото: из личного архива Анны Калинской

«Спасибо вам за поздравления с днём рождения», — подписала Калинская фото, по всей видимости, с праздника.

Для Анны Калинской сезон-2024 стал одним из лучших в карьере. Анна впервые дошла до четвертьфинала турнира «Большого шлема» (на Australian Open уступила будущей финалистке Чжэн Циньвэнь). Также Анна дважды становилась финалисткой турниров WTA (в Дубае и в Берлине).

Ранее издание Corriere della Sera сообщало, что первая ракетка мира итальянец Янник Синнер пропустил вечеринку сборной Италии в честь победы на Кубке Дэвиса, чтобы лично поздравить Анну Калинскую, с которой состоит в романтических отношениях.

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