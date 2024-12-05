Ник Кирьос допустил, что Энди Роддик мог принимать допинг

Финалист Уимблдона-2022, чемпион семи турниров ATP австралийский теннисист Ник Кирьос признался, что отрицательно относится к тому факту, что чемпион US Open — 2003 американец Энди Роддик поддержал польку Игу Швёнтек в связи с её допинг-делом.

«Это разочаровывает. Этот парень как будто пытается замять все дела. Ха-ха-ха, он определённо встал на сторону коррупции», — написал Кирьос на своей странице в социальных сетях.

Позднее Кирьос отреагировал на слова одного из пользователей: «Почему Роддик поддерживает допинг в теннисе? Что за чёрт!? Можно подумать, что он, должно быть, сам пользовался волшебным кремом во время своей игровой карьеры. Другого логического объяснения нет».

На это рассуждение Ник заявил: «Ха-ха, скорее всего».