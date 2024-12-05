Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ник Кирьос допустил, что Энди Роддик мог принимать допинг

Ник Кирьос допустил, что Энди Роддик мог принимать допинг
Комментарии

Финалист Уимблдона-2022, чемпион семи турниров ATP австралийский теннисист Ник Кирьос признался, что отрицательно относится к тому факту, что чемпион US Open — 2003 американец Энди Роддик поддержал польку Игу Швёнтек в связи с её допинг-делом.

Материалы по теме
«Я не могу назвать это допингом». Энди Роддик — о положительной пробе Иги Швёнтек

«Это разочаровывает. Этот парень как будто пытается замять все дела. Ха-ха-ха, он определённо встал на сторону коррупции», — написал Кирьос на своей странице в социальных сетях.

Позднее Кирьос отреагировал на слова одного из пользователей: «Почему Роддик поддерживает допинг в теннисе? Что за чёрт!? Можно подумать, что он, должно быть, сам пользовался волшебным кремом во время своей игровой карьеры. Другого логического объяснения нет».

На это рассуждение Ник заявил: «Ха-ха, скорее всего».

Материалы по теме
ВАДА может разрешить «микродопинг» после скандалов с Синнером и Швёнтек. Что происходит?
ВАДА может разрешить «микродопинг» после скандалов с Синнером и Швёнтек. Что происходит?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android