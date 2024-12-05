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Карлос Алькарас опубликовал пост после победы на выставочном турнире в Нью-Йорке

Карлос Алькарас опубликовал пост после победы на выставочном турнире в Нью-Йорке
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Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас опубликовал пост на своей странице в соцсетях по итогам выставочного турнира The Garden Cup, который прошёл в Нью-Йорке (США). Спортсмен обыграл американца Бена Шелтона со счётом 4:6, 6:2, 1:0 (7:4) и стал победителем соревнований.

«Замечательный вечер в «Мэдисон Сквер Гарден»! 😍 Было потрясающе играть здесь! Скоро Шарлотт», — написал испанец.

В пятницу, 6 декабря, в городе Шарлотт пройдёт ещё один выставочный турнир с участием Алькараса — Charlotte Invitational. Карлос сыграет с американцем Фрэнсисом Тиафо.

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