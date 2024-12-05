Вероника Кудерметова опубликовала фото с победного матча «Ак Барса» в Казани
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Бывшая девятая ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова опубликовала в социальных сетях фото с матча хоккейного клуба «Ак Барс».
Ранее казанская команда со счётом 5:4 на домашней арене обыграла московское «Динамо». Дублем в составе хозяев отметился нападающий Александр Барабанов.
Фонбет Чемпионат КХЛ
03 декабря 2024, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Джиошвили (Римашевский, Швец-Роговой) – 10:48 (5x5) 0:2 Рашевский (Михеев, Комтуа) – 13:55 (5x5) 1:2 Барабанов (Сафонов, Лямкин) – 27:09 (5x5) 1:3 Буруянов (Джиошвили, Кудашов) – 30:02 (5x5) 2:3 Сафонов (Барабанов, Яруллин) – 33:42 (5x5) 3:3 Галимов (Марченко, Лямкин) – 35:46 (5x5) 4:3 Миллер (Лямкин, Бровкин) – 41:50 (5x5) 5:3 Барабанов (Сафонов) – 43:34 (5x5) 5:4 Гусев (Швец-Роговой) – 56:11 (5x5)
«С победой», — подписала фото с матча Кудерметова, добавив эмодзи «сердце» в клубных цветах.
Фото: из личного архива Вероники Кудерметовой
Кудерметова — уроженка Казани, она уже не в первый раз выкладывает фото в поддержку «Ак Барса». На профессиональном уровне в её активе победа на Итоговом чемпионате WTA в парном разряде, два одиночных титула WTA, финал парного Уимблдона-2021.
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