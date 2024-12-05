Вероника Кудерметова опубликовала фото с победного матча «Ак Барса» в Казани

Бывшая девятая ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова опубликовала в социальных сетях фото с матча хоккейного клуба «Ак Барс».

Ранее казанская команда со счётом 5:4 на домашней арене обыграла московское «Динамо». Дублем в составе хозяев отметился нападающий Александр Барабанов.

«С победой», — подписала фото с матча Кудерметова, добавив эмодзи «сердце» в клубных цветах.

Фото: из личного архива Вероники Кудерметовой

Кудерметова — уроженка Казани, она уже не в первый раз выкладывает фото в поддержку «Ак Барса». На профессиональном уровне в её активе победа на Итоговом чемпионате WTA в парном разряде, два одиночных титула WTA, финал парного Уимблдона-2021.