Мыскина — о допинге Синнера и Швёнтек: почему одни пропускают месяц, а другие — годы?

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2004 бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Анастасия Мыскина рассказала, как относится к допинг-кейсам первой ракетка мира итальянца Янника Синнера и второго номера рейтинга WTA польки Иги Швёнтек.

«Не приветствую категоричность в их отношении. Хочется узнать все детали дел. Есть разные допинг-дела, похожие на эти, но с другими «приговорами». Вот это мне непонятно. Почему одни пропускают месяц, а другие — несколько лет? Вне зависимости от всех факторов, они остаются классными игроками», — приводит слова Мыскиной «Матч ТВ».

Также Мыскина со словами «Мы все допускаем ошибки» призналась, что не видит закономерности в небольшом сроке наказания и нахождении Синнера и Швёнтек в топ-2 мировых рейтингов.