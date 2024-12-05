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Мыскина — о допинге Синнера и Швёнтек: почему одни пропускают месяц, а другие — годы?

Мыскина — о допинге Синнера и Швёнтек: почему одни пропускают месяц, а другие — годы?
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Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2004 бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Анастасия Мыскина рассказала, как относится к допинг-кейсам первой ракетка мира итальянца Янника Синнера и второго номера рейтинга WTA польки Иги Швёнтек.

«Не приветствую категоричность в их отношении. Хочется узнать все детали дел. Есть разные допинг-дела, похожие на эти, но с другими «приговорами». Вот это мне непонятно. Почему одни пропускают месяц, а другие — несколько лет? Вне зависимости от всех факторов, они остаются классными игроками», — приводит слова Мыскиной «Матч ТВ».

Также Мыскина со словами «Мы все допускаем ошибки» призналась, что не видит закономерности в небольшом сроке наказания и нахождении Синнера и Швёнтек в топ-2 мировых рейтингов.

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