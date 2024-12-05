Эмма Радукану в 2024 году заработала на рекламе больше, чем Соболенко и Рыбакина вместе

Чемпионка US Open — 2021 22-летняя британская теннисистка Эмма Радукану в сезоне-2024 заработала на рекламных контрактах больше, чем трёхкратная победительница турниров «Большого шлема» первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко и шестая ракетка мира чемпионка Уимблдона-2022 казахстанка Елена Рыбакина вместе взятые, сообщает Sportico.

За сезон на спонсорских контрактах Радукану заработала $ 14 млн, в активе же Соболенко и Рыбакиной по $ 8 млн и $ 4 млн соответственно.

Отметим, что в рамках одного из проектов Радукану снялась в видео вместе с популярной певицей Дуа Липой. Девушки рекламировали воду Evian.

Среди теннисисток наибольший доход спонсорские контракты принесли американке Кори Гауфф ($ 21 млн).