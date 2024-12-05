Стало известно расписание Итогового турнира UTS — 2024, где сыграют Рублёв, Бублик и Руне

Состоялась жеребьёвка Итогового турнира UTS — 2024 (выставочные соревнования), который пройдёт с 6 по 8 декабря в Лондоне (Великобритания). В соревнованиях примет участие олимпийский чемпион 2020 года в миксте восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв.
Рублёв попал в группу A, куда также вошли французы Уго Умбер, Гаэль Монфис и австралиец Танаси Коккинакис. В группе B выступят австралиец Алекс де Минор, казахстанец Александр Бублик, датчанин Хольгер Руне и канадец Денис Шаповалов.
Расписание группового этапа:
6 декабря
17:00 мск. Уго Умбер — Танаси Коккинакис;
18:00 мск. Александр Бублик — Денис Шаповалов;
20:00 мск. Алекс де Минор — Хольгер Руне;
21:00 мск. Андрей Рублёв — Гаэль Монфис.
7 декабря
16:00 мск. Алекс де Минор — Денис Шаповалов;
17:00 мск. Гаэль Монфис — Танаси Коккинакис;
18:00 мск. Александр Бублик — Хольгер Руне;
19:00 мск. Андрей Рублёв — Уго Умбер;
21:00 мск. Алекс де Минор — Александр Бублик;
22:00 мск. Уго Умбер — Гаэль Монфис;
23:00 мск. Андрей Рублёв — Танаси Коккинакис;
00:00 мск. Хольгер Руне — Денис Шаповалов.
Полуфиналы и финал участники UTS сыграют 8 декабря. Начало матчей запланировано на 17:30 мск.