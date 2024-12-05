Мыскина: у Медведева, Рублёва и Хачанова был неплохой сезон. Они ещё могут выиграть «Шлем»

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2004 бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Анастасия Мыскина дала оценку сезону-2024 для отечественных теннисистов.

«Думаю, все хотели большего от Даниила Медведева и Андрея Рублева. У Карена Хачанова была травма, он восстанавливался и возвращался. У всех был неплохой сезон. Говоря про эмоциональность Рублёва, теннис — такой вид спорта, здесь невозможно спокойно реагировать на ошибки. Понятно, что сезон для наших ребят не был с приставкой «вау», но каждый, наверное, взял что-то положительное на будущее.

Верю, что наши ребята будут прогрессировать и подниматься в рейтинге. Мне кажется, что всё получится. Наши ещё молоды, они знают, в чём прибавлять.

Медведев — тот спортсмен, о котором будем говорить как о фаворите на турнирах «Большого шлема». Рублёв может приблизиться к ним [фаворитам]. Когда Хачанов здоров, он тоже шикарно играет. Уверена, что все трое могут выиграть «Шлем», — приводит слова Мыскиной «Матч ТВ».