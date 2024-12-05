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Видео: Андрей Рублёв готовится к выступлению на Итоговом турнире UTS — 2024

Видео: Андрей Рублёв готовится к выступлению на Итоговом турнире UTS — 2024
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прилетел в Лондон (Великобритания), где примет участие в Итоговом турнире Ultimate Tennis Showdown (UTS) — 2024. Об этом фанатов тенниса оповестили организаторы, опубликовав в социальных сетях видео с Рублёвым с медиадня.

Выставочные соревнования пройдут с 6 по 8 декабря. Рублёв попал в группу A, куда также вошли французы Уго Умбер, Гаэль Монфис и австралиец Танаси Коккинакис. В группе B выступят австралиец Алекс де Минор, казахстанец Александр Бублик, датчанин Хольгер Руне и канадец Денис Шаповалов. Полуфиналы и финал участники UTS сыграют 8 декабря.

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