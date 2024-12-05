«Они вышли из себя». Шаповалов — о реакции итальянских фанатов на его слова о деле Синнера

Бывшая 10-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов признался, что у него были проблемы в общении с итальянскими фанатами тенниса после того, как он высказался о допинг-деле Янника Синнера.

«В «Твиттере» невозможно выразить своё мнение без того, чтобы люди обязательно не сошли с ума. Складывается впечатление, что люди просто полны ненависти и, независимо от вашего мнения, выходят из себя. Вы не можете вести нормальный разговор. Потому что люди не могут реагировать без эмоций.

Со мной такое случилось с итальянскими болельщиками, когда я сделал пост по поводу «дела Синнера». Янник тут ни при чём, для меня было делом принципа сказать, что для всех игроков должны быть одинаковые условия, но многие итальянские болельщики вышли из себя и начали сходить с ума», — приводит слова Шаповалова портал We love tennis со ссылкой на видео от UTS.