«Откуда они это знают?» Каспер Рууд подверг сомнению заработок Эммы Радукану

Шестая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд подверг сомнению заработок чемпионки US Open — 2021 британки Эммы Радукану.

По данным Sportico, Радукану заработала $ 14 млн на спонсорских контрактах, что больше, чем трёхкратная победительница турниров «Большого шлема» первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко и шестая ракетка мира чемпионка Уимблдона-2022 казахстанка Елена Рыбакина вместе взятые.

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«Откуда они это знают? Вы видели контракты Эммы, Арины и Елены своими глазами? Даже для них (Sportico) это игра в угадайку… Агент никогда не предоставит доступ к контрактам своих теннисистов, так что на самом деле только агент и игрок знают реальные цифры…

Вместо этого им следовало бы написать «спортсмены с самым высоким предполагаемым доходом», — написал Рууд на личной странице в соцсети Х.