Мыскина: следующий сезон будет сложным для Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2004 бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Анастасия Мыскина выделила отечественных представительниц WTA, которые, по её мнению, наиболее успешно проявили себя в 2024 году.

— Диана Шнайдер и Мирра Андреева — две девочки, которые ворвались в топ. У нас много молодых девушек, которые тоже неплохо отыграли год, но Диану и Мирру обсуждают весь сезон. Они завоевали несколько титулов, а также серебро Олимпиады в Париже. Следующий год для них будет сложным — нужно защищать много очков. Важно, чтобы девчонки были готовы психологически, ведь надо отстаивать завоёванные позиции.

— Андреевой по силам войти в топ-10 рейтинга в 2025 году?

— Конечно. Думаю, Мирра ставит такие цели и хочет попасть на Итоговый турнир в следующем году. Она знает Тур и понимает, что ей это по силам, — приводит слова Мыскиной «Матч ТВ».