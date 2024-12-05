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Доминик Тим назвал своего главного соперника в карьере

Доминик Тим назвал своего главного соперника в карьере
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Чемпион US Open — 2020, бывшая третья ракетка мира австриец Доминик Тим назвал вторую ракетку мира немецкого теннисиста Александра Зверева своим главным соперником в карьере.

«У меня было много матчей против великих игроков, но с Сашей (Зверевым) всё было гораздо более особенным. Мы одновременно росли на корте, росли друг с другом, поднимались в рейтинге в одно и то же время. В итоге мы сыграли на турнирах на крупнейших стадионах планеты. Поэтому я бы сказал, что он», — приводит слова Тима Punto de Break.

Тим и Зверев провели 12 матчей между собой. Австриец ведёт в личных встречах теннисистов со счётом 8-4.

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